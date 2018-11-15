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  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Военный суд гарнизона Душанбе наказал трех солдат, устроивших «дедовщину»

CA-NEWS (TJ) - Военный суд гарнизона Душанбе вынес приговор в отношении трех военнослужащих министерства обороны Таджикистана, обвиненных в неуставных отношениях и избиении сослуживцев.

Так, решением суда Джахонгир Халимов, Хомиджон Тоиров и Сухроб Пахлавонов приговорены к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания колонии усиленного режима, сообщает Avesta.

По материалам уголовного дела 15 декабря прошлого года Дж.Халимов, Х.Тоиров и С.Пахлавонов, «чтобы показать свое превосходство», игнорируя Устав, избили своих сослуживцев Шахбоза Исмоилова и Навруза Лукмонзода.

Приговор за неуставные отношения трем солдатам срочной службы был вынесен еще в марте текущего года, но об этом стало известно только сейчас из информации, размещенном на официальном сайте Военного суда гарнизона Душанбе.

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