РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев встретился с ректором одного из первых вузов страны

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с ректором Национального педагогического университета имени Абая Такиром Балыкбаевым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подчеркнул роль вуза в процессе становления и развития системы высшего образования в стране.

«Университет является одним из первых высших учебных заведений Казахстана. Можно сказать, что его создание положило начало формированию системы высшего образования в нашей стране. Уверен, что вы и весь профессорско-преподавательский состав будете и впредь вносить свой вклад в развитие отечественного образования», - сказал он.

По его словам, КазНПУ должен соответствовать требованиям современного научно-технического прогресса.

«Нужно также осуществлять сотрудничество и кооперацию с ведущими вузами мира. Следует делиться опытом и налаживать совместную работу. Кроме того, важно продолжать работу по повышению статуса университета. Ваш университет должен быть главным вузом в области педагогических знаний», - сказал Н.Назарбаев.

Он также поздравил ректора с 90-летием вуза и передал слова поздравления всему профессорско-преподавательскому составу и студентам.

В свою очередь Т.Балыкбаев рассказал о результатах осуществления планов развития учебного заведения. Согласно его информации, университет вошел в топ-500 лучших вузов мира по версии QS World University Rankings 2019.

print
  • Ювелирные украшения на $30 тыс., ввезенные в Казахстан контрабандой, обращены в доход государства
  • В Таджикистане врачи продолжают бороться за жизнь кыргызского депутата
  • На одной из улиц Астаны прорвало водопровод
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×