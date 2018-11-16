Назарбаев встретился с ректором одного из первых вузов страны

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с ректором Национального педагогического университета имени Абая Такиром Балыкбаевым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подчеркнул роль вуза в процессе становления и развития системы высшего образования в стране.

«Университет является одним из первых высших учебных заведений Казахстана. Можно сказать, что его создание положило начало формированию системы высшего образования в нашей стране. Уверен, что вы и весь профессорско-преподавательский состав будете и впредь вносить свой вклад в развитие отечественного образования», - сказал он.

По его словам, КазНПУ должен соответствовать требованиям современного научно-технического прогресса.

«Нужно также осуществлять сотрудничество и кооперацию с ведущими вузами мира. Следует делиться опытом и налаживать совместную работу. Кроме того, важно продолжать работу по повышению статуса университета. Ваш университет должен быть главным вузом в области педагогических знаний», - сказал Н.Назарбаев.

Он также поздравил ректора с 90-летием вуза и передал слова поздравления всему профессорско-преподавательскому составу и студентам.

В свою очередь Т.Балыкбаев рассказал о результатах осуществления планов развития учебного заведения. Согласно его информации, университет вошел в топ-500 лучших вузов мира по версии QS World University Rankings 2019.