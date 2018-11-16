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  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Лучшей актрисе Каннского кинофестиваля С.Еслямовой, сыгравшей в «Айке», присуждена стипендия в области культуры
Предыстория: Лучшей актрисой Каннского фестиваля признали Самал Еслямову, сыгравшую в фильме «Айка» о жизни мигрантки из КыргызстанаПродолжение: Фильм «Айка» о жизни мигрантки из Кыргызстана в России вошел в лонг-лист «Оскара» от Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев присудил государственную стипендию первого президента РК – лидера нации в области культуры в 2018 году.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте Акорды, стипендия присуждена:

Деятели литературы

Айтхожа Марфуга

-

1936 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Парасат»

Аксункар Серик

-

1950 года рождения, поэт, заслуженный деятель Казахстана

Ахметова Куляш

-

1946 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной премии,кавалер орденов «Қурмет» и «Парасат»

Ашимов Аким (Аким Тарази)

-

1933 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана

Аширов Ахмет

-

1938 года рождения, писатель-драматург, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Қурмет»

Абдикулы Толен

-

1942 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии

Алимбекулы Толымбек

-

1954 года рождения, сатирик

Бодешулы Жаркен

-

1944 года рождения, поэт, кавалер ордена «Қурмет»

Гарькавец Александр

-

1947 года рождения, ученый-тюрколог, общественный деятель

Досанов Сабит

-

1940 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Парасат» и «Барыс»

Елеукенов Шериаздан

-

1929 года рождения, критик, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Парасат»

Жолдасбеков Мырзатай

-

1937 года рождения, государственный и общественный деятель, кавалер орденов «Қурмет» и «Парасат»

Жумадил Кабдеш

-

1936 года рождения, народный писатель Казахстана

Идрисов Абильфаиз

-

1930 года рождения, писатель

Исабаев Нуртас

-

1954 года рождения, поэт, кавалер ордена «Қурмет»

Косылбеков Дидар

-

1969 года рождения, писатель, сценарист, заслуженный деятель Казахстана

Қыдырханулы Уахап

-

1932 года рождения, писатель, заслуженный работник культуры Казахской ССР

Муханбеткалиулы Кажыгали

-

1942 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Қурмет»

Мырзахметулы Мекемтас

-

1930 года рождения, литературовед, лауреат Государственной премии

Ниязбек Рапилбек

-

1943 года рождения, поэт, заслуженный деятель Казахстана

Нурпеисов Абдижамил

-

1924 года рождения, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии СССР

Оразбаев Иранбек

-

1947 года рождения, поэт, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»

Оспан Сейфолла

-

1938 года рождения, поэт, кавалер орденов «Қурмет» и «Парасат»

Раш Мынбай

-

1930 года рождения, поэт, заслуженный работник культуры Казахской ССР, кавалер ордена «Қурмет»

Салгараулы Койшыгара

-

1939 года рождения, писатель, ученый, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана

Сарай Анес

-

1937 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии

Садуакас Тортай

-

1954 года рождения, писатель-поэт, заслуженный деятель Казахстана

Сегизбай Кадирбек

-

1941 года рождения, писатель, заслуженный деятель Казахстана

Смадияров Бекзат

-

1992 года рождения, поэт

Сүлейменов Олжас

-

1936 года рождения, поэт, народный писатель Казахстана, Заслуженный герой труда, лауреат Государственной премии мира и прогресса первого президента - лидера нации

Фроловская Татьяна

-

1943 года рождения, поэт, литературовед, переводчик


Деятели искусства

Абдулина Айша

-

1916 года рождения, народная артистка Казахстана

Абжанова Анара

-

1986 года рождения, художник

Абубахриева Мукарам

-

1983 года рождения, балетмейстер, заслуженный деятель Казахстана

Адамжан Бактияр

-

1992 года рождения, солист балета, лауреат государственной молодежной премии «Дарын»

Ахметова Шайза

-

1948 года рождения, народная артистка Казахстана

Ашимов Асанали

-

1937 года рождения, народный артист СССР, Заслуженный герой труда, лауреат Государственной премии

Аширбекова Роза

-

1938 года рождения, народная артистка Казахстана

Аюханов Булат

-

1938 года рождения, хореограф-балетмейстер, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии

Амир-Темир Хусеин

-

1940 года рождения, актер, режиссер, заслуженный деятель Казахстана

Байсеитова Раушан

-

1947 года рождения, народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии

Давыденко Оксана

-

1984 года рождения, солистка оперы

Дайыров Еркебулан

-

1986 года рождения, актер

Дуйсекеев Кенес

-

1946 года рождения, композитор, заслуженный деятель искусств Казахстана, кавалер ордена «Қурмет»

Еслямова Самал

-

1984 года рождения, актриса, победительница 71-го Каннского кинофестиваля в номинации «Лучшая женская роль»

Жаманбаев Базаргали

-

1942 года рождения, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии

Жуков Роман

-

1988 года рождения, актер

Зулхаш Чапай

-

1938 года рождения, актер, режиссер, кавалер ордена «Қурмет»

Имаханов Бекен

-

1936 года рождения, актер, народный артист Казахской ССР

Имашева Баян

-

1941 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахстана

Калыкова Саида

-

1985 года рождения, пианист

Камалиев Кабыкен

-

1939 года рождения, оперный певец

Кастеев Даурен

-

1979 года рождения, художник

Кастеева Зарема

-

1947 года рождения, балерина, народная артистка Казахстана

Клушкин Юрий

-

1937 года рождения, музыкант, народный артист Казахстана

Косубаева Тамара

-

1928 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахстана

Малибекулы Жандарбек

-

1942 года рождения, архитектор, автор государственного герба Казахстана

Мышбаева Нукетай

-

1936 года рождения, народная артистка Казахстана, кавалер ордена «Парасат»

Нурмолдаев Серик

-

1987 года рождения, искусствовед

Нусипжан Нургали

-

1937 года рождения, певец, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Парасат»

Обаев Исмухан

-

1941 года рождения, народный артист Казахстана, кавалер ордена «Парасат»

Омаров Канат

-

1988 года рождения, дирижер

Оразбаев Сабит

-

1936 года рождения, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии

Отепберген Аян

-

1992 года рождения, актер

Померанцев Юрий


-

1923 года рождения, народный артист Казахстана,

ҚазақстанныңЕңбекЕрі, лауреат Государственной премии

Разиева Гульвер

-

1936 года рождения, народная артистка Казахстана

Садыкова Анвара

-

1982 года рождения, педагог-хореограф

Сакиева Куляш

-

1920 года рождения, народная артистка Казахстана

Тасыбекова Торгын

-

1938 года рождения, народная артистка Казахстана

Тулегенова Бибигуль

-

1929 года рождения, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии

Тыныштыгулова Сара

-

1942 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»

Уалихан Шот-Аман

-

1932 года рождения, архитектор, лауреат Государственной премии

Утекешева Меруерт

-

1951 года рождения, актриса театра и кино, заслуженная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Қурмет»

Хасангалиев Ескендир

-

1940 года рождения, певец-композитор, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии

Школьный Арий

-

1926 года рождения, живописец, заслуженный деятель искусств Казахской ССР.
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