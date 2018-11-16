Лучшей актрисе Каннского кинофестиваля С.Еслямовой, сыгравшей в «Айке», присуждена стипендия в области культуры

1936 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Парасат»

1950 года рождения, поэт, заслуженный деятель Казахстана

1946 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной премии,кавалер орденов «Қурмет» и «Парасат»

1933 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана

1938 года рождения, писатель-драматург, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Қурмет»

1942 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии

1954 года рождения, сатирик

1944 года рождения, поэт, кавалер ордена «Қурмет»

1947 года рождения, ученый-тюрколог, общественный деятель

1940 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Парасат» и «Барыс»

1929 года рождения, критик, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Парасат»

Жолдасбеков Мырзатай

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