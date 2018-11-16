Лучшей актрисе Каннского кинофестиваля С.Еслямовой, сыгравшей в «Айке», присуждена стипендия в области культуры

|Предыстория: Лучшей актрисой Каннского фестиваля признали Самал Еслямову, сыгравшую в фильме «Айка» о жизни мигрантки из Кыргызстана
|Продолжение: Фильм «Айка» о жизни мигрантки из Кыргызстана в России вошел в лонг-лист «Оскара» от Казахстана
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев присудил государственную стипендию первого президента РК – лидера нации в области культуры в 2018 году.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте Акорды, стипендия присуждена:
Деятели литературы
|
Айтхожа Марфуга
|
-
|
1936 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Парасат»
|
Аксункар Серик
|
-
|
1950 года рождения, поэт, заслуженный деятель Казахстана
|
Ахметова Куляш
|
-
|
1946 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной премии,кавалер орденов «Қурмет» и «Парасат»
|
Ашимов Аким (Аким Тарази)
|
-
|
1933 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана
|
Аширов Ахмет
|
-
|
1938 года рождения, писатель-драматург, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Қурмет»
|
Абдикулы Толен
|
-
|
1942 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии
|
Алимбекулы Толымбек
|
-
|
1954 года рождения, сатирик
|
Бодешулы Жаркен
|
-
|
1944 года рождения, поэт, кавалер ордена «Қурмет»
|
Гарькавец Александр
|
-
|
1947 года рождения, ученый-тюрколог, общественный деятель
|
Досанов Сабит
|
-
|
1940 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Парасат» и «Барыс»
|
Елеукенов Шериаздан
|
-
|
1929 года рождения, критик, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Парасат»
|
Жолдасбеков Мырзатай
|
-
|
1937 года рождения, государственный и общественный деятель, кавалер орденов «Қурмет» и «Парасат»
|
Жумадил Кабдеш
|
-
|
1936 года рождения, народный писатель Казахстана
|
Идрисов Абильфаиз
|
-
|
1930 года рождения, писатель
|
Исабаев Нуртас
|
-
|
1954 года рождения, поэт, кавалер ордена «Қурмет»
|
Косылбеков Дидар
|
-
|
1969 года рождения, писатель, сценарист, заслуженный деятель Казахстана
|
Қыдырханулы Уахап
|
-
|
1932 года рождения, писатель, заслуженный работник культуры Казахской ССР
|
Муханбеткалиулы Кажыгали
|
-
|
1942 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Қурмет»
|
Мырзахметулы Мекемтас
|
-
|
1930 года рождения, литературовед, лауреат Государственной премии
|
Ниязбек Рапилбек
|
-
|
1943 года рождения, поэт, заслуженный деятель Казахстана
|
Нурпеисов Абдижамил
|
-
|
1924 года рождения, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии СССР
|
Оразбаев Иранбек
|
-
|
1947 года рождения, поэт, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»
|
Оспан Сейфолла
|
-
|
1938 года рождения, поэт, кавалер орденов «Қурмет» и «Парасат»
|
Раш Мынбай
|
-
|
1930 года рождения, поэт, заслуженный работник культуры Казахской ССР, кавалер ордена «Қурмет»
|
Салгараулы Койшыгара
|
-
|
1939 года рождения, писатель, ученый, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана
|
Сарай Анес
|
-
|
1937 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии
|
Садуакас Тортай
|
-
|
1954 года рождения, писатель-поэт, заслуженный деятель Казахстана
|
Сегизбай Кадирбек
|
-
|
1941 года рождения, писатель, заслуженный деятель Казахстана
|
Смадияров Бекзат
|
-
|
1992 года рождения, поэт
|
Сүлейменов Олжас
|
-
|
1936 года рождения, поэт, народный писатель Казахстана, Заслуженный герой труда, лауреат Государственной премии мира и прогресса первого президента - лидера нации
|
Фроловская Татьяна
|
-
|
1943 года рождения, поэт, литературовед, переводчик
|
|
Абдулина Айша
|
-
|
1916 года рождения, народная артистка Казахстана
|
Абжанова Анара
|
-
|
1986 года рождения, художник
|
Абубахриева Мукарам
|
-
|
1983 года рождения, балетмейстер, заслуженный деятель Казахстана
|
Адамжан Бактияр
|
-
|
1992 года рождения, солист балета, лауреат государственной молодежной премии «Дарын»
|
Ахметова Шайза
|
-
|
1948 года рождения, народная артистка Казахстана
|
Ашимов Асанали
|
-
|
1937 года рождения, народный артист СССР, Заслуженный герой труда, лауреат Государственной премии
|
Аширбекова Роза
|
-
|
1938 года рождения, народная артистка Казахстана
|
Аюханов Булат
|
-
|
1938 года рождения, хореограф-балетмейстер, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии
|
Амир-Темир Хусеин
|
-
|
1940 года рождения, актер, режиссер, заслуженный деятель Казахстана
|
Байсеитова Раушан
|
-
|
1947 года рождения, народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии
|
Давыденко Оксана
|
-
|
1984 года рождения, солистка оперы
|
Дайыров Еркебулан
|
-
|
1986 года рождения, актер
|
Дуйсекеев Кенес
|
-
|
1946 года рождения, композитор, заслуженный деятель искусств Казахстана, кавалер ордена «Қурмет»
|
Еслямова Самал
|
-
|
1984 года рождения, актриса, победительница 71-го Каннского кинофестиваля в номинации «Лучшая женская роль»
|
Жаманбаев Базаргали
|
-
|
1942 года рождения, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии
|
Жуков Роман
|
-
|
1988 года рождения, актер
|
Зулхаш Чапай
|
-
|
1938 года рождения, актер, режиссер, кавалер ордена «Қурмет»
|
Имаханов Бекен
|
-
|
1936 года рождения, актер, народный артист Казахской ССР
|
Имашева Баян
|
-
|
1941 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахстана
|
Калыкова Саида
|
-
|
1985 года рождения, пианист
|
Камалиев Кабыкен
|
-
|
1939 года рождения, оперный певец
|
Кастеев Даурен
|
-
|
1979 года рождения, художник
|
Кастеева Зарема
|
-
|
1947 года рождения, балерина, народная артистка Казахстана
|
Клушкин Юрий
|
-
|
1937 года рождения, музыкант, народный артист Казахстана
|
Косубаева Тамара
|
-
|
1928 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахстана
|
Малибекулы Жандарбек
|
-
|
1942 года рождения, архитектор, автор государственного герба Казахстана
|
Мышбаева Нукетай
|
-
|
1936 года рождения, народная артистка Казахстана, кавалер ордена «Парасат»
|
Нурмолдаев Серик
|
-
|
1987 года рождения, искусствовед
|
Нусипжан Нургали
|
-
|
1937 года рождения, певец, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Парасат»
|
Обаев Исмухан
|
-
|
1941 года рождения, народный артист Казахстана, кавалер ордена «Парасат»
|
Омаров Канат
|
-
|
1988 года рождения, дирижер
|
Оразбаев Сабит
|
-
|
1936 года рождения, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии
|
Отепберген Аян
|
-
|
1992 года рождения, актер
|
Померанцев Юрий
|
|
1923 года рождения, народный артист Казахстана,
ҚазақстанныңЕңбекЕрі, лауреат Государственной премии
|
Разиева Гульвер
|
-
|
1936 года рождения, народная артистка Казахстана
|
Садыкова Анвара
|
-
|
1982 года рождения, педагог-хореограф
|
Сакиева Куляш
|
-
|
1920 года рождения, народная артистка Казахстана
|
Тасыбекова Торгын
|
-
|
1938 года рождения, народная артистка Казахстана
|
Тулегенова Бибигуль
|
-
|
1929 года рождения, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии
|
Тыныштыгулова Сара
|
-
|
1942 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»
|
Уалихан Шот-Аман
|
-
|
1932 года рождения, архитектор, лауреат Государственной премии
|
Утекешева Меруерт
|
-
|
1951 года рождения, актриса театра и кино, заслуженная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Қурмет»
|
Хасангалиев Ескендир
|
-
|
1940 года рождения, певец-композитор, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии
|
Школьный Арий
|
-
|
1926 года рождения, живописец, заслуженный деятель искусств Казахской ССР.