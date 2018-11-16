Председатель парламента Монголии потребовал у генерального аудитора страны подать в отставку

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 15 ноября председатель парламента М.Энхболд потребовал у начальника Национального аудиторского управления, генерального аудитора Монголии Д.Хурэлбаатара сдать свои полномочия, сообщает Монголия Сейчас.

«Вы в курсе того, что граждане, общественность очень возмущена и критикует вопрос об использовании высокопоставленными госслужащими своих должностных полномочий в получении крупных кредитов из средств, нацеленных на снижение уровня бедности, создание рабочих мест и оказание поддержки развитию малого и среднего предпринимательства и направленных на граждан и бизнесменов малого и среднего предпринимательства», - сказал председатель парламента генеральному аудитору в зоде встречи.

«Поступает большое количество писем и требований от граждан о привлечении к ответственности должностных лиц, получивших кредит. Я считаю, что это справедливое требование. Ваше имя, как начальника национального аудиторского управления при парламенте, фигурирует в списке возможных должностных лиц, использовавших свои полномочия и получивших крупный денежный кредит на свои компании. Поэтому вы должны взять на себя ответственность. Я считаю, что вы не имеете этического права занимать эту должность, поэтому требую подать заявление об освобождении от занимаемой должности», - добавил председатель парламента.

«Я уважительно отношусь к требованиям своего народа. В ближайшие дни я подам заявление», - заключил генеральный аудитор.