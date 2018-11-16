В Узбекистане с 16 ноября повысились цены на природный газ, электроэнергию и топливо

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 16 ноября текущего года повышаются цены на природный газ, электроэнергию и топливо. Это предусмотрено постановлением правительства об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы, вступившим в силу уже сегодня.

Согласно документу, с 16 ноября текущего года в Узбекистане устанавливаются:

Новые цены на бензин:

автобензин марки Аи-80 – 4000 сумов/литр или $0,48 (вместо нынешних 3800 сумов - $0,46);

автобензин марки Аи-91 – 4500 сумов/литр или $0,54

дизельное топливо – 4800 сумов/литр или $0,58;

дизельное топливо ЭКО – 4900 сумов/литр $0,60 .

Новые цены на электроэнергию:

Стоимость одного киловатта электроэнергии для бытовых потребителей вырос до 250 сумов или $0,03.

Газ, отпускаемый населению при наличии газовых счетчиков, с 16 ноября повысился до 320 сумов или $0,04.