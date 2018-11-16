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  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Шымкенте прошел форум межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном

CA-NEWS (KZ) - В городе Шымкенте 15 ноября прошел казахстанко-узбекистанский форум межрегионального сотрудничества.

Гостей из Узбекистана, прибывших на мероприятие, на перроне железнодорожного вокзала встречал заместитель акима города Данат Жумин.

Форум начался с панельной сессии по вопросам туризма, затем участники посетили фестиваль узбекской национальной кухни. Позже они ознакомились с выставкой товаропроизводителей двух стран.

Участники форума отметили, что мероприятие посвящено развитию сотрудничества в сфере туризма двух стран. Соответствующее соглашение было заключено в марте текущего года. Его основная цель - тесное сотрудничество организаций двух стран в развитии туристической сферы.

В рамках мероприятия состоялось подписание меморандумов между Туркестанской областью и городами Джизак, Ташкент и Ташкентской областью Узбекистана.

На встрече аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев и хоким Джизакской области Эргаш Салиев обсудили вопросы укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

«В настоящее время в области созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов и развития предпринимательства. В регионе, где климат благоприятный для ведения сельского хозяйства, предпочтение отдается земледелию и животноводству. За последние 3 года производство бахчевых культур превысило более 1 млн. тонн. 90% теплиц в республике приходится на наш регион. Кроме того, на долю области приходится 100% производства хлопка. Я призываю вас к совместной реализации инвестиционных проектов. Хочу отметить, что мы окажем максимальную поддержку узбекским компаниям, которые намерены работать в нашей области», - подчеркнул глава региона.

В свою очередь, хоким Джизакской области выразил большую заинтересованность в совместной работе.

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