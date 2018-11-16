АБР подписал соглашения с Таджикистаном и Туркменистаном о финансировании энергопроектов

- Туркменистан, общество
- 9:58, 16 ноября 2018
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|Предыстория: АБР выделит Туркменистану $500 млн для экспорта электроэнергии в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан
|Продолжение: АБР выделит Таджикистану $35 млн для восстановления соединения с Центрально-Азиатской энергетической системой
CA-NEWS (TM) - Азиатский банк развития профинансирует подключение Таджикистана к Центрально-Азиатской энергетической системе. Соответствующее соглашение было подписано на 17 министерской конференции Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества «ЦАРЭС 2030: наращивание торговли и содействие диверсификации», прошедшей 15 ноября в Ашхабаде.
Кроме того, по данным государственного информационного агентства Туркменистана, было подписано соглашение по укреплению национальной электросети страны.
В ходе мероприятия участники обсудили и приняли Интегрированную программу ЦАРЭС в области торговли - 2030 и ее трехлетний скользящий стратегический план действий на 2018-2020 годы.
Далее состоялась рабочая сессия по теме «Диверсификация экспорта для роста и макроэкономической стабильности», по итогам которой было принято Совместное заявление министров.