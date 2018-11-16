АБР подписал соглашения с Таджикистаном и Туркменистаном о финансировании энергопроектов

CA-NEWS (TM) - Азиатский банк развития профинансирует подключение Таджикистана к Центрально-Азиатской энергетической системе. Соответствующее соглашение было подписано на 17 министерской конференции Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества «ЦАРЭС 2030: наращивание торговли и содействие диверсификации», прошедшей 15 ноября в Ашхабаде.

Кроме того, по данным государственного информационного агентства Туркменистана, было подписано соглашение по укреплению национальной электросети страны.

В ходе мероприятия участники обсудили и приняли Интегрированную программу ЦАРЭС в области торговли - 2030 и ее трехлетний скользящий стратегический план действий на 2018-2020 годы.

Далее состоялась рабочая сессия по теме «Диверсификация экспорта для роста и макроэкономической стабильности», по итогам которой было принято Совместное заявление министров.