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  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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АБР подписал соглашения с Таджикистаном и Туркменистаном о финансировании энергопроектов
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CA-NEWS (TM) - Азиатский банк развития профинансирует подключение Таджикистана к Центрально-Азиатской энергетической системе. Соответствующее соглашение было подписано на 17 министерской конференции Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества «ЦАРЭС 2030: наращивание торговли и содействие диверсификации», прошедшей 15 ноября в Ашхабаде.

Кроме того, по данным государственного информационного агентства Туркменистана, было подписано соглашение по укреплению национальной электросети страны.

В ходе мероприятия участники обсудили и приняли Интегрированную программу ЦАРЭС в области торговли - 2030 и ее трехлетний скользящий стратегический план действий на 2018-2020 годы.

Далее состоялась рабочая сессия по теме «Диверсификация экспорта для роста и макроэкономической стабильности», по итогам которой было принято Совместное заявление министров.

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