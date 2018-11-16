В Астане состоялся казахстанско-словацкий бизнес-форум

CA-NEWS (KZ) - В Астане состоялся казахстанско-словацкий бизнес-форум, собравший на одной площадке около 120 представителей бизнес-сообщества двух стран.

По данным пресс-службы правительства РК, во главе с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини в столицу прибыли более 70 представителей государственных структур и бизнеса в различных сферах экономики: машиностроение, промышленность, энергетика, здравоохранение, строительство, логистика, химическая индустрия, авиация, сельское хозяйство, ИТ и др.

В ходе форума определены новые возможности и перспективы партнерства деловых кругов двух стран. Участники форума отметили возрастающий взаимный интерес бизнес-сообществ к совместной работе, обменялись опытом, а также высказали пожелания для увеличения инвестиционного и торгово сотрудничества.

Обращаясь к участникам мероприятия, премьер-министр Казахстана Бакытан Сагинтаев отметил, что Словакия является одним из ключевых партнеров Казахстана в Центральной Европе. Оба государства имеют много общего. Это индустриально-аграрная направленность экономик, развитый человеческий потенциал и выгодное географическое расположение.

По его словам, за 25 лет дружбы и партнерства между странами налажен доверительный диалог, созданы благоприятные условия для развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, расширена договорно-правовая база. Вместе с тем, последовательно развивается сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Глава кабмина обозначил ряд приоритетных направлений для наращивания сотрудничества. Так, по его данным, Казахстан приветствует инвестиции в различные сектора экономики, особенно в развитие обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта. Государство также нацелено на внедрение элементов Четвертой промышленной революции — 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, автоматизация, роботизация, искусственный интеллект и обмен «большими данными». Особое внимание также уделяется аграрному сектору, который должен стать одним из ключевых драйверов экономики. Приоритетами развития АПК являются повышение производительности посредством внедрения новых технологий и переработки сельхозпродукции, в том числе для дальнейшего экспорта.

Б.Сагинтаев напомнил, что сегодня в Казахстане реализуется крупномасштабная кампания по приватизации, выставлены акции компаний в горнодобывающей промышленности и металлургии, нефтегазовой отрасли, энергетики, транспорта и связи, инфраструктуры и других. Кроме прямой приватизации, активно развивается сотрудничество на принципах государственно-частного партнерства. На сегодняшний день по механизму ГЧП заключено 183 договора, в которых участвуют как зарубежные, так и местные компании. В завершение выступления он пригласил словацкий бизнес к активному сотрудничеству и реализации новых совместных проектов.

В свою очередь П.Пеллегрини рассказал о заинтересованности словацких предпринимателей в инвестировании в Казахстан. По его словам, правительство республики готово максимально развивать экономические отношения между странами через поддержку взаимных и совместных зарубежных инвестиций и участие в других поддерживающих мероприятиях.

«К отраслям, в которых мы видим самый большой потенциал, принадлежат энергетика, в том числе возобновляемая, автомобильная промышленность, машиностроение, оборудование для добывающей промышленности, газовая и нефтяная промышленность, технология по очистке воды, а также производство продуктов питания и другие отрасли. Поэтому фирмы, которые здесь присутствуют, представляют именно эти сферы», - сказал он, заверив, что казахстанским бизнесменам будут созданы наилучшие условия в Словакии.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Словакией установлены 1 января 1993 года. За 2017 год товарооборот составил $53 млн, что на 40% больше, чем в 2016 году. За январь-август 2018 года товарооборот составил $33,5 млн. По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 62 юридических лиц, филиалов и представительств со словацким участием.