РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
США отрицают, что хотят выдать Гюлена Турции для разрешения кризиса с Эр-Риядом

CA-NEWS (CA) - 15 ноября в СМИ появилась информация о том, что администрация США изучает юридические аспекты возможной экстрадиции в Турцию главаря FETÖ Фетуллаха Гюлена. С таким утверждением выступил американский телеканал NBC News со ссылкой на источники в правительстве Соединенных Штатов.

16 ноября американская администрация ответила отрицанием на то, что изучается возможность экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Турцию, чтобы добиться разрядки кризиса между Анкарой и Эр-Риядом, вызванного убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

По данным NBC, президент США Дональд Трамп надеется, что Турция смягчит жесткую риторику к Саудовской Аравии из-за гибели журналиста Джамаля Хашогги.

Комментируя сведения американской печати на этот счет, корреспонденту ТАСС заявили в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, что не занимались проработкой никаких такого рода сценариев.

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт отметила в тот же день на регулярном брифинге, что Вашингтон «продолжает оценивать материалы, представленные турецким правительством». Запрос на экстрадицию Гюлена Анкара направляла Вашингтону несколько раз, уточнила представитель внешнеполитического ведомства США. По ее словам, этим вопросом «целиком занимается министерство юстиции США».

Министерство юстиции США комментариев пока не дало.

print
  • Индонезия рассчитывает на скорое заключение соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС
  • Глава Банка России назвала основные вызовы для Нацбанка Казахстана
  • Британское правительство одобрило проект соглашения по Brexit
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×