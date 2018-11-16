США отрицают, что хотят выдать Гюлена Турции для разрешения кризиса с Эр-Риядом

CA-NEWS (CA) - 15 ноября в СМИ появилась информация о том, что администрация США изучает юридические аспекты возможной экстрадиции в Турцию главаря FETÖ Фетуллаха Гюлена. С таким утверждением выступил американский телеканал NBC News со ссылкой на источники в правительстве Соединенных Штатов.

16 ноября американская администрация ответила отрицанием на то, что изучается возможность экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Турцию, чтобы добиться разрядки кризиса между Анкарой и Эр-Риядом, вызванного убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

По данным NBC, президент США Дональд Трамп надеется, что Турция смягчит жесткую риторику к Саудовской Аравии из-за гибели журналиста Джамаля Хашогги.

Комментируя сведения американской печати на этот счет, корреспонденту ТАСС заявили в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, что не занимались проработкой никаких такого рода сценариев.

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт отметила в тот же день на регулярном брифинге, что Вашингтон «продолжает оценивать материалы, представленные турецким правительством». Запрос на экстрадицию Гюлена Анкара направляла Вашингтону несколько раз, уточнила представитель внешнеполитического ведомства США. По ее словам, этим вопросом «целиком занимается министерство юстиции США».

Министерство юстиции США комментариев пока не дало.