GM Uzbekistan представила новую Malibu Turbo

CA-NEWS (UZ) - Узбекско-американская компания GM Uzbekistan представила новую Malibu Turbo, сообщила пресс-служба компании.

Автомобиль был представлен в четырёх цветах: черный, белый, цвета мокрый асфальт и жемчужный белый. Цвет OLD BLUE EYES (насыщенно голубой) оказался пятым в цветовой гамме автомобиля Malibu Turbo.

«Автомобиль Malibu Turbo является новой вехой в истории узбекского автомобилестроения седанов класса «Люкс» и находится на уровне таких моделей автомобилей как BMW 5-Series, Volkswagen Passat, Hyundai Grandeur», - отмечает компания.

Ранее, как сообщала компания, цветовая палитра автомобилей GM Uzbekistan состоит из 12 цветов. Шесть самых популярных цветов окраски автомобилей составляют 97% от общего количества (бело-дымчатый, темно-серый, серебристый, молочный, серо-перламутровый, черный).