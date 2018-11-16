Более 12% зарегистрированных в Астане ВИЧ-инфицированных – гомосексуалисты, - Центр по борьбе со СПИД

CA-NEWS (KZ) - В Астане объявлен месячник борьбы с ВИЧ/СПИД в рамках Всемирной кампании под девизом «Знай свой статус».

Как сообщает пресс-служба акимата со ссылкой на центр СПИД, сейчас каждый желающий может пройти бесплатное обследование на болезнь.

Отмечается, что по итогам 9 месяцев в центре обследование прошли 224 тыс. 428 человек, что составляет 20% населения города.

«Из них 77% мы выявили на начальной стадии. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи мы снизили в два раза смертность от ВИЧ-инфекции: в прошлом году она была 1,3%, в этом году – 0,7%. Если в прошлом году было 170 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, то на сегодня 150, то есть здесь у нас тоже идет снижение. Конечно, со всеми людьми, узнавшими о ВИЧ-положительном статусе, работают психологи, так как многие впадают в депрессию», – подчеркнул главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД Сабит Абдраимов.

По его словам, на сегодняшний день инфицирование ВИЧ происходит преимущественно половым путем – 79,4% случаев заражения, 12,4% из них гомосексуалисты. Ключевые группы населения, находящиеся в зоне риска, это гомосексуалисты и работники секс-индустрии. Им регулярно раздаются презервативы и информационно-образовательные материалы. Также проводятся рейды в ночных клубах.

Среди ВИЧ-инфицированных в столице 25% – внутренние мигранты, 5% – иностранцы.

«На 1 октября у нас на учете состоят 989 пациентов, из них 63% получают антиретровирусную терапию, то есть это 616 больных. Это на 214 пациентов больше, чем в прошлом году. В этом году более 40 человек вернулись к лечению, в процентном соотношении это 25,4%», – добавил С.Абдраимов.

Вместе с тем, как отметил специалист, знание своего ВИЧ-статуса позволяет предотвратить передачу болезни от инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.

«На сегодняшний день в Астане более 10 ВИЧ-позитивных женщин родили по трое здоровых детей, благодаря своевременному лечению, соблюдению режима, диеты», – сказал он.