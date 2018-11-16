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  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Деловые круги Туркменистана и Италии определили направления сотрудничества

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде 15 ноября состоялся туркмено-итальянский бизнес-форум.

По данным издания «Туркменистан сегодня», в мероприятии участие приняли представители крупнейших итальянских компаний и отечественных предпринимателей. В состав итальянской делегации вошли компании, работающие в стратегических секторах экономики Туркменистана, в том числе ТЭК, химической и пищевой промышленности, сельском хозяйстве: «Eni Turkmenistan», «Maire Tecnimont», «Nuovo Pignone», «FATA», «Kerry Logistics», «Aermec», «General Electric International», «Brunel» и др.

Выступая на форуме, посол Италии Диего Унгаро отметил, что происходящие в Туркменистане преобразования свидетельствуют об ускоренном развитии экономики, ее диверсификации и повышении конкурентоспособности. Подтверждением тому, по его словам, служит рост товарооборота между странами, в частности туркменский экспорт в Италию с начала этого года вырос почти в 3 раза, а импорт итальянской продукции в Туркменистан – на 50%.

Участники форума определили приоритетные направления взаимодействия в топливно-энергетическом секторе, торгово-экономической сфере, транспортно-коммуникационном комплексе, сельском хозяйстве и других областях.

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