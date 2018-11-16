В Таджикистане арестован начальник колонии, где убиты 50 заключенных. ИГ не организовывало бунт, - СМИ

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 15 ноября был арестован Файзуллоджон Сафаров, начальник колонии строгого режима в городе Худжанд, где ночью 7 ноября в результате бунта заключенных погибли 50 заключенных и получили ранения более 100.

Как сообщает сайт Ахбор, Сафаров обвиняется в халатности, пытках осужденных и сокрытии готовящегося бунта. Ожидается, что скоро будут арестованы и несколько других работников колонии за получение взяток, покровительство, сокрытие преступлений и другим обвинениям.

Также выяснилось, что зачинщиками бунта не являются игиловцы. ИГ, как сообщалось ранее, взял на себя ответственность за бунт в колонии.

Вечером 7 ноября, надзиратели колонии заставили заключённого раздеться догола и стоять во дворе колонии под холодным дождем. Возмущенная группа заключенных вооружились чем попало – камнями, кирпичами, палками, металлическими предметами и даже оточенными вилками и ножами из столовой и напали на надзирателей, отмечается в статье.

Бунт начался примерно в 17 часов, но несмотря на то, что заключенные захватили часть тюрьмы и несколько сотрудников, директор колонии Файзулло Сафаров решил скрыть это ЧП, потому что боялся, что после двух побегов в 2016 года, этот бунт ему не простят и он может лишиться своей должности.

Только через 5 часов, в 22 ночи администрация колония подняла тревогу. В 22:30 в колонию вошли вооруженные спецназовцы с собаками, а в уже через полчаса бунт был подавлен, оставив десятки убитых и раненых.

По данным источника, следствие считает двух заключенных – Субхиддинхуджу Худжаева из Исфары и Умара из Нурека зачинщиками и главарями бунта в колонии Худжанда. Одной из основных версий следствие называет попытку группового побега более 40 заключенных по предварительному сговору.