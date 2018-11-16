Первый в России памятник Чингисхану установят в Калмыкии

CA-NEWS (MNG) - В калмыкском поселке Улан-Хееч возводят памятник Чингисхану – основателю монгольской империи.

Как рассказали РИА «Калмыкия» представитель племзавода «Улан-Хееч» Эдуард Акимов, решение об установке мемориального комплекса Чингисхану было принято на одном из собраний племзавода. Устанавливается комплекс на средства племзавода.

По словам Эдуарда Акимова, ориентировочно он будет завершен и торжественно открыт весной следующего года. Так, дополнят комплекс статуи четырех воинов – представителей ойратских племен, которые будут держать трон Чингисхана, а позади полководца установят флагштоки.

Кстати, место для мемориального комплекса было освящено. Как отметил Акимов, пока что четырехметровый памятник Чингисхану весом около 2,5 тонн должен «простоять», и только после этого территория комплекса будет благоустроена.