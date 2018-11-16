В Таджикистане открыли доступ к Facebook и Twitter, но Youtube и другие сайты остаются заблокированными

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 15 ноября служба связи при правительстве страны открыла доступ в социальным сетям Facebook и Twitter и пользователи могут войти в эти сети без анонимайзеров.

Как сообщает Ахбор, это произошло накануне церемонии запуска первой турбины Рогунской ГЭС и по словам источника издания, связано с необходимостью освещения этого мероприятия. Служба связи ноября после начала протестов в Хороге заблокировала свободный доступ в социальные сети, а также в Youtube и независимые новостные сайты, как Азия Плюс и Ахбор.

Пользователи из Таджикистана сообщили, что начиная со второй половины 15 ноября могут свободно войти в ранее закрытые социальные сети Facebook и Twitter.

6 ноября несколько сот жителей Хороге собрались у здания областной администрации и потребовали убрать дополнительные посты, вывести из городы правоохранительные силы, брошенные в город Хорог для восстановления порядка, а также привлечь к ответственности виновных в стрельбе, которая произошла ночью 4 ноября в местечке Тирчид микрорайона УПД административного центра ГБАО и по сообщениям, в ней были ранены три местных жителя.

Но комментируя ситуацию с недоступными сайтами, тогда в службе связи при правительстве Таджикистана сообщили РБК, что перебои в работе соцсетей и мессенджеров произошли по техническим причинам. «Проходит ремонт, тут только технические причины. Скоро все должно заработать», — сказали в ведомстве.