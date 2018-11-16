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  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Муйнаке появится новый городок

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 ноября прибыл в Муйнакский район Каракалпакстана, сообщило УзА.

В Муйнаке, являющемся самым северным районом страны, проживают более 30 тысяч человек. Большая часть трудоспособного населения занята в сферах производства, оказания услуг, торговли, сельского хозяйства и других.

В 2019 году в районе планируется реализовать 12 проектов в сфере промышленности, 5 проектов в сельском хозяйстве, 14 проектов в сфере оказания услуг. Разработаны проекты по строительству и ремонту объектов социальной сферы, развитию инженерно-коммуникационных сетей.

Президент ознакомился с презентацией этих проектов, дал поручения по организации производства востребованной на внутреннем рынке продукции, используя потенциал и природные ресурсы Муйнака.

"Жители Муйнака наиболее пострадали от Аральской катастрофы, - сказал Шавкат Мирзиёев. Мы должны сказать им спасибо за стойкость, патриотизм, трудолюбие и достойно служить в ответ".

Президент страны поручил построить в следующие два года в Муйнаке 20 многоквартирных домов, создав таким образом новый массив. Отмечалась необходимость использования при этом современных достижений градостроительства, формирования образцовой инфраструктуры.

В зале Экологического музея состоялся диалог с представителями местного населения, в ходе которого говорилось об открывающихся для района больших перспективах.

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