РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Бишкеке прошла встреча заместителей МИД Узбекистана и Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) - 15 ноября 2018 года в Бишкеке состоялся очередной раунд узбекско-кыргызских межмидовских политических консультаций, сообщила пресс-служба МИДа РУз.

Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Дилшод Ахатов и первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Динара Кемелова провели обзор состояния и перспектив укрепления двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.

Стороны важное внимание уделили графику и повестке дня предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, которые являются ключевыми компонентами динамичного развития сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном.

На встрече с удовлетворением отмечался поступательный рост двустороннего товарооборота, который в 2017 и 2018 годах увеличивается почти на 50 % ежегодно.

Состоявшееся 29 – 30 марта 2018 года первое заседание Совета хокимов приграничных областей Узбекистана и полномочных представителей правительства Кыргызстана в приграничных областях с участием премьер-министров позволил интенсифицировать горизонтальные связи в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах регионов. Второе заседание запланировано на декабрь текущего года.

print
  • Президент Узбекистана осмотрел международный аэропорт «Нукус»
  • В Ташкенте открылся Малайзийский инновационный центр эстетической косметологии
  • Чему могут научиться американские политики у Чингисхана? - The American Conservative
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×