В Бишкеке прошла встреча заместителей МИД Узбекистана и Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) - 15 ноября 2018 года в Бишкеке состоялся очередной раунд узбекско-кыргызских межмидовских политических консультаций, сообщила пресс-служба МИДа РУз.



Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Дилшод Ахатов и первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Динара Кемелова провели обзор состояния и перспектив укрепления двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.

Стороны важное внимание уделили графику и повестке дня предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, которые являются ключевыми компонентами динамичного развития сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном.

На встрече с удовлетворением отмечался поступательный рост двустороннего товарооборота, который в 2017 и 2018 годах увеличивается почти на 50 % ежегодно.

Состоявшееся 29 – 30 марта 2018 года первое заседание Совета хокимов приграничных областей Узбекистана и полномочных представителей правительства Кыргызстана в приграничных областях с участием премьер-министров позволил интенсифицировать горизонтальные связи в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах регионов. Второе заседание запланировано на декабрь текущего года.