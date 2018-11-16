Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 66 человек

CA-NEWS (CA) - Число жертв лесных пожаров на севере Калифорнии достигло 63, более 630 человек числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Кроме того, еще трое человек погибли от пожаров на юге штата, общее число жертв увеличилось до 66.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября и стал самым разрушительным в истории штата. Его суммарная площадь к настоящему моменту превысила 55 тысяч гектаров. Огонь разрушил 6,47 тысячи строений.

Ранее Гэвин Ньюсом, который вступит в должность губернатора Калифорнии в январе 2019 года, сообщил, что президент США Дональд Трамп и федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) одобрили запрос властей штата на оказание федеральной помощи.

13 ноября президент США Дональд Трамп экстренно вводит в штате Калифорния особый режим в связи со стихийным бедствием. «Необходимо быстро помочь тем, кто в этом нуждается»,— написал президент в Twitter.