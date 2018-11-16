РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 66 человек
Предыстория: общество политика новости компаний происшествия спорт Самые разрушительные в истории Калифорнии лесные пожары сняли из космоса

CA-NEWS (CA) - Число жертв лесных пожаров на севере Калифорнии достигло 63, более 630 человек числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Кроме того, еще трое человек погибли от пожаров на юге штата, общее число жертв увеличилось до 66.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября и стал самым разрушительным в истории штата. Его суммарная площадь к настоящему моменту превысила 55 тысяч гектаров. Огонь разрушил 6,47 тысячи строений.

Ранее Гэвин Ньюсом, который вступит в должность губернатора Калифорнии в январе 2019 года, сообщил, что президент США Дональд Трамп и федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) одобрили запрос властей штата на оказание федеральной помощи.

13 ноября президент США Дональд Трамп экстренно вводит в штате Калифорния особый режим в связи со стихийным бедствием. «Необходимо быстро помочь тем, кто в этом нуждается»,— написал президент в Twitter.

print
  • Узбекистан и Кыргызстан провели межмидовские консультации
  • Узбекистан обогнал Казахстан по количеству прибывших в Кыргызстан граждан, - Департамент туризма КР
  • Таджикистан импортировал около 362 тыс. тонн нефтепродуктов
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×