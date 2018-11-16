Жизнь в Центральной Азии: Кыргызские фермеры пытаются заработать на всемирном увлечении киноа

CA-NEWS (KG) - Если зайти где-нибудь в Кыргызстане в продуктовый магазин и спросить там киноа, в ответ, скорее всего, получишь только непонимающие взгляды. Тем не менее, один фермер на протяжении уже нескольких лет пытается возделывать этот самый модный на сегодня злак на южных берегах Иссык-Куля, сообщает Eurasianet.org.

44-летний Азамат Касеев впервые получил партию семян киноа — южноамериканских сортов «Регалона» и «Титикака» — в 2012 году. Результаты были впечатляющими.

«У этой культуры очень высокая урожайность. Если посеять на одном гектаре (10 000 квадратных метров) 2,5 килограмма (семян), получаешь урожай от одной до трех тонн киноа», — сказал Касеев в интервью.

С учетом того, что этот злак продается на международных товарных биржах по цене от 2 до 16 долларов за килограмм, доход получается вполне приличным, сказал он.

Тут-то, однако, и начинаются трудности. Вывести выращенную в Кыргызстане киноа на международный рынок оказывается непросто, и фермеры жалуются, что власти ничем им не помогают.

Сейчас Касеев пытается адаптировать эту культуру к местным условиям и проверить, приживется ли она в других областях Кыргызстана. Киноа хорошо растет в основном на высокогорье и при определенном температурном режиме. Это растение любит жаркие дни и холодные ночи.

Самые лучшие результаты были получены в Тонском районе Иссык-Кульской области, Бакай-Атинском районе Таласской области и предгорьях в Джалал-Абадской области.

Внедрение киноа в Кыргызстан было инициировано находящимся в Дубае Международным центром биосолевого сельского хозяйства (ICBA), который участвовал в 2016 году в организации конференции, посвященной поиску новых регионов для выращивания этой культуры. Особый интерес к инициативе проявили в Центральной Азии. Сейчас соседние с Кыргызстаном Таджикистан и Узбекистан также делают первые шаги в направлении выращивания киноа.

Фермеры Центральной Азии пытаются оседлать волну всемирной моды на киноа. Если в 1980 году этот злак выращивали всего в восьми странах, то к 2014 их число выросло до 75. Только в 2015 году сеять киноа начали еще в двадцати странах. Правда, около 80% мирового производства этой культуры по-прежнему приходится на те страны, откуда она произошла, – Боливию и Перу.

Однако тот энтузиазм, с которым в Кыргызстане взялись за дело, охлаждается множеством трудностей.

Как объяснил Касеев, у кыргызских фермеров нет техники для посева, прополки, сбора, обмолота и переработки киноа.

Эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Омурбек Мамбетов отмечает, что технические ограничения неизбежно снижают потенциал продаж как внутри страны, так и на экспорт.

«Внутренний рынок не развит, потому что киноа содержит вещество под названием сапонин, придающее растению горький вкус. Оно содержится в оболочке зерна, — сказал Мамбетов. — Чтобы продавать [киноа] на экспорт, нужно научиться очищать зерно от сапонина. Но пока что в Кыргызстане нет [необходимого для этого] оборудования».

Кроме того, в первые годы неизбежны некоторые взлеты и падения.

В этом году Алишер Ураимов, фермер из Джалал-Абадской области, начавший выращивать киноа приблизительно одновременно с Касеевым, пострадал от сильнейшего неурожая. Он засеял 32 гектара, но собрать хоть что-то ему удалось только с пяти из них.

«В предыдущие годы у нас бывали хорошие урожаи, и я расширил посевную площадь. Но, к сожалению, сельское хозяйство в Кыргызстане — занятие рискованное. Из-за жаркого лета в этом году урожай получился невысоким», — сказал Ураимов.

Ураимов сказал, что сейчас ведет переговоры о продаже шести тонн киноа итальянским и немецким партнерам, которым до этого продавал сухофрукты.

Однако для этого приходится преодолевать значительные бюрократические преграды. Даже если бы местные власти имели возможность выдать сертификаты происхождения и качества на киноа Ураимова, их, скорее всего, было бы недостаточно для допуска его продукции на европейский рынок. Вместо этого Ураимову придется вызвать санитарного эксперта из Европы или Турции, что будет стоить не менее 3300 долларов.

«Один фермер, конечно, не может позволить себе платить такие деньги, но если все фермеры скинутся, мы сможем это сделать», — сказал он.

Специалисты по сельскохозяйственному производству говорят, что правительство не помогает ни в возделывании растений, ни в экспорте продукции.

«Мы только что познакомили с этой культурой ученых и преподавателей из Сельскохозяйственного университета и сотрудников Министерства сельского хозяйства, но пока что они не проявляют к ней большого интереса», — сказал Мамбетов из ФАО.

