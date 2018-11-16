Казахстан ввел ограничения в отношении продукции российского предприятия

CA-NEWS (KZ) - Казахстан ввел временные ограничения в отношении продукции «Крыло цыпленка-бройлера «Благояр», произведенной предприятием ЗАО «Ставропольский бройлер» Ставропольского края.

По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства РК, в продукции превышено нормативное значение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, что свидетельствует о размножении микроорганизмов, в числе которых могут оказаться патогены и микроорганизмы, вызывающие порчу продукта.

Также, по этой же причине в связи с первичным выявлением введен режим усиленного лабораторного контроля с отбором проб каждой партии куриного фарша ООО «СПК «Курников», Саратовская область.

Ранее министерство ввиду несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям ввело временные ограничения на ввоз продукции ООО «ФинИнвест», Челябинская область, ЗАО «Микояновский мясокомбинат», г.Москва, ЗАО «Приосколье», Белгородская область, ООО «Чебаркульская птица» Челябинская область, ООО «Брянский бройлер» Брянская область, ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», ОАО «Токаревская птицефабрика», АО «Алтайский бройлер», СПСК «Расковский молзавод».