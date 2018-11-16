Делегация Центрального банка Узбекистана принимает участие в VIII Конгрессе финансистов Казахстана

CA-NEWS (UZ) - Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратова принимает участие в VIII Конгрессе финансистов Казахстана, который проходит в городе Алматы 15-16 ноября, сообщила пресс-служба ЦБ.



VIII Конгресс финансистов Казахстана посвящен 25-летию с момента введения национальной валюты Республики Казахстан. На мероприятие в Алматы участвуют более 300 представителей из 20 разных стран мира, в числе которых главы центральных банков зарубежных стран, представители международных финансовых организаций и профессиональные участники финансового рынка.

В этом году мероприятие проходит в новом формате. Предполагается проведение различных сессий по темам, посвящённым вызовам, которые стоят перед центральными банками в современных условиях, финансовой архитектуры, а также сессий по вопросам использования национальных валют в трансграничных расчётах, риск-ориентированного надзора, а также защиты прав потребителей финансовых услуг.

На пленарном заседании «Вызовы, стоящие перед центральным банком в современных условиях» выступили с докладом главы центральных банков России, Монголии, Пакистана и Узбекистана. Доклад председателя Центрального банка М.Б. Нурмуратова был посвящен вопросам развития банковского сектора Узбекистана и вызовам, которые стоят перед регулятором в условиях перехода на инфляционное таргетирование.

В ходе пленарного заседания обсуждались вопросы становления и развития национальной валюты Республики Казахстан – тенге, сессий по перспективам расширения использования национальных валют во взаиморасчетах, а также по улучшению надзорного процесса для регуляторов.