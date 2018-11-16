В Самарканде самолёт экстренно приземлился из-за сердечного приступа пассажира

CA-NEWS (UZ) - В Самарканде из-за сердечного приступа у пассажира экстренно приземлился самолёт, летевший рейсом Ташкент-Мумбаи, сообщает в своём Телеграмм-канале пресс-служба узбекского авиаперевозчика.

У трапа пассажира уже ждала карета скорой помощи, на которой его доставили в одну из больниц областного центра, отметили в компании.

Самолет рейса HY-427 Ташкент-Мумбаи вылетел из аэропорта Ташкента в 00:05. Вскоре поле взлета, когда самолет уже находился над территорией Афганистана, пассажир почувствовал себя плохо. Оценив состояние пассажира экипаж принял решение экстренно развернуть борт и доставить пассажира в ближайший аэропорт крупного города. Самарканд оказался оптимальным вариантом ввиду его близости и наличия крупных медицинских учреждений, способных принять пассажира.

После госпитализации пассажира с сердечным приступом самолет продолжил выполнение рейса и прибыл в Мумбаи с небольшой задержкой (в 6:15).



