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  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде самолёт экстренно приземлился из-за сердечного приступа пассажира

CA-NEWS (UZ) - В Самарканде из-за сердечного приступа у пассажира экстренно приземлился самолёт, летевший рейсом Ташкент-Мумбаи, сообщает в своём Телеграмм-канале пресс-служба узбекского авиаперевозчика.

У трапа пассажира уже ждала карета скорой помощи, на которой его доставили в одну из больниц областного центра, отметили в компании.

Самолет рейса HY-427 Ташкент-Мумбаи вылетел из аэропорта Ташкента в 00:05. Вскоре поле взлета, когда самолет уже находился над территорией Афганистана, пассажир почувствовал себя плохо. Оценив состояние пассажира экипаж принял решение экстренно развернуть борт и доставить пассажира в ближайший аэропорт крупного города. Самарканд оказался оптимальным вариантом ввиду его близости и наличия крупных медицинских учреждений, способных принять пассажира.

После госпитализации пассажира с сердечным приступом самолет продолжил выполнение рейса и прибыл в Мумбаи с небольшой задержкой (в 6:15).

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