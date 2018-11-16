Goldlinks объединяется с монгольским золотым рудником: цифровые технологии и блокчейн

CA-NEWS (MNG) - 15 ноября текущего года Goldlinks объявил о заключении стратегического партнерства с компанией «Эрд Хул», золотым рудником в Монголии, сообщает ARD.

Партнерство охватывает сотрудничество в области добычи полезных ископаемых, создание цифровых активов с золотым покрытием, приобретение месторождений и многое другое. Сделка является последней в ряду важных партнерских отношений для Goldlinks и указывает на энтузиазм компании «Эрд Хул» в отношении синергизма, который возможен благодаря цифровым валютам с золотой поддержкой.

ООО «Эрд Хул» расположено в районе Заамар аймака Төв, Монголия. Шахта занимает общую площадь 2 243,08 га, имеет золотые запасы в 50 тонн и ежемесячно здесь добывается от 150 до 500 кг золота. Согласно недавним данным, Монголия доказала, что запасы золота составляют приблизительно 3100 тонн. Они широко рассредоточены, на территории страны более 70 известных месторождений. Кроме того, с открытием нескольких шахт разного размера в последние годы производство золота в Монголии активно развивается.

Совместная выдача токенов GGC:

Недавно Goldlinks представила золотую цифровую валюту под названием Global Gold Cash (GGC), которая работает на блокчейне и поддерживается физическим золотом. В настоящее время 100 GGC равны одному грамму физического золота с чистотой 99,9%.

Будучи «стабильным», поддерживаемым золотом, GGC недавно оказался в центре внимания СМИ после того, как стал первой цифровой валютой, которая будет использоваться в процессе международной торговли.

В рамках этого нового стратегического партнерства «Эрд Хул» выразила свое одобрение философии и видению Goldlinks и обязалась работать совместно над оцифровкой своих 50 тонн запасов золота. Это физическое золото будет использоваться Goldlinks для поддержки GGC, помогая повысить кредитоспособность маркеров.

Кроме того, «Эрд Хул» согласилась принимать оплату в GCC от пользователей Goldlinks за продукты и услуги, предоставляемые шахтой и ее дочерними компаниями. Это убедительный пример использования валюты в качестве средства обмена в коммерческих приложениях.

Соглашение также предусматривает создание совместного цифрового валютного инвестиционного фонда, который будет инвестировать в высококачественные проекты цифровой валюты во всем мире для содействия оцифровке золота владельцами шахт. Ожидается, что, опираясь на физические резервы, будущую добычу и права на добычу полезных ископаемых, маркеры с золотым покрытием окажут глубокое влияние на мировые финансовые валютные сектора, блокчейн- и цифровые валютные сектора.