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  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Шымкенте на свадьбе в гостя выстрелили несколько раз из травматического пистолета и ранили ножом

CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте на свадьбе гость получил ножевое ранение и ранения от выстрелов из травматического пистолета.

По данным Департамента полиции города, инцидент произошел в ночь на 15 ноября: между несколькими гостями произошла ссора, один из ее участников несколько раз выстрелил из травматического оружия в сторону другого гостя, ранив его в лоб и живот. В это время еще один потасовщик нанес ему сзади ножевое ранение в районе груди.

После этого они на машине попытались скрыться, но столкнулись с прибывшими на место преступления полицейскими.

Потерпевший доставлен в городскую больницу. Подозреваемые задержаны. Проводится досудебное расследование.

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