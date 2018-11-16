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  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Казахстан ведут переговоры о взаимном признании виз

CA-NEWS (UZ) - Если стороны придут к согласию, туристы, посетившие Казахстан, смогут беспрепятственно въезжать в Узбекистан. Режим будет действовать и в обратном порядке. Об этом говорили участники панельной сессии в рамках Форума межрегионального сотрудничества двух стран, сообщают местные СМИ.

Чтобы реализовать проект необходимо разработать совместные маршруты туристов, наладить воздушные, железнодорожные и автотранспортные сообщения, привести в порядок дороги. Специалисты считают, при успешном исходе переговоров, инициативу подхватят Кыргызстан и Таджикистан. Таким образом, иностранцы, желающие совершить путешествие по Шелковому пути, получат возможность свободного перемещения по четырем центральноазиатским странам.

«Туродень в среднем будет обходиться от 50 до 80 долларов. Наша цель довести его до такого уровня. Конечно, туристы разные, поэтому для кого-то эта вилка может доходить до 500 долларов, в зависимости от пристрастий и возможностей кошелька. Но в целом, цель такая», – сказал заместитель председателя правления АО НК KazakhTourism Тимур Дуйсенгалиев.

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