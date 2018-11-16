В Алматы задержана гражданка Узбекистана, пытавшаяся вылететь в Турцию по поддельному паспорту
- Казахстан, происшествия
- 13:16, 16 ноября 2018
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CA-NEWS (KZ) - В международном аэропорту Алматы задержана гражданка Узбекистана с поддельным паспортом.
По данным Пограничной службы КНБ Казахстана, при регистрации на рейс ТК-350 до Стамбула (Турция) она предъявила паспорт гражданина России. В ходе проверки документа были выявлены признаки частичной подделки. В дальнейшем было установлено, что задержанная является гражданкой Узбекистана.
Она будет депортирована на родину.
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