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  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы задержана гражданка Узбекистана, пытавшаяся вылететь в Турцию по поддельному паспорту

CA-NEWS (KZ) - В международном аэропорту Алматы задержана гражданка Узбекистана с поддельным паспортом.

По данным Пограничной службы КНБ Казахстана, при регистрации на рейс ТК-350 до Стамбула (Турция) она предъявила паспорт гражданина России. В ходе проверки документа были выявлены признаки частичной подделки. В дальнейшем было установлено, что задержанная является гражданкой Узбекистана.

Она будет депортирована на родину.

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