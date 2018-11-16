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  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В детском саду в Алтыарыкском районе дети спят в толстой одежде

CA-NEWS (UZ) - В 23-м детском дошкольном учреждении, расположенном в селе Янгиараб Алтыарского района Ферганской области, дети спят в тёплой одежде в холодных комнатах. Издание Turon24 сообщило о ситуации в детском саду.

«В прошлом году комнаты отапливались с помощью железных печек, дров и угля. Система отопления сада была включена в плановый ремонт. На днях установили 4 котла. Они обогревают только 6 комнат. Однако ремонтные работы еще не завершены...», - цитирует издание заместителя заведующей детсада по хозяйственный вопросам Саиду Кушакову.

Мохира Султанова, медсестра дошкольного образовательного учреждения, сказала, что температура в помещении должна быть выше 25 градусов. Но из-за отсутствия термометров в комнатах невозможно измерить температуру. В группе №2 был один неработающий термометр.

По утверждениям чиновников, "в помещениях детсада тепло и дети не мёрзнут".

Однако, на фото видно, что из-за того, что комнаты недостаточно теплы, дети спят в зимней одежде.

По данным издания, в Алтыарыкском районе 5820 детей посещают 40 детсадов. И 15 300 детей вообще не посещают никакие ДДУ.

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