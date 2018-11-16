В узбекском Джизаке однодневный заработок учителей незаконно перечислили на счет футбольного клуба

CA-NEWS (UZ) - В Джизакской области Узбекистана с учителей были собраны средства на сумму свыше 272 млн сумов (около 33 тысяч долларов) для укрепления финансовой-технической базы местного футбольного клуба «Согдиана». Об этом сообщает centralasian.org.



Как удалось выяснить Контрольно-правовой службе Минобразования, 2 ноября глава Джизакской области подписал распоряжение «Об укреплении финансово-технической базы профессионального футбольного клуба «Согдиана», на основании которого 3-4 ноября этого года в области был проведен всенародный благотворительный хашар, и однодневный заработок сотрудников управлений, ведомств и других организаций на добровольной основе перечислен на расчетный счет «Согдианы» для укрепления финансово-технической базы футбольного клуба.

«Распоряжение главы области противоречит постановлению кабинета министров Республики Узбекистан № 349 «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан» от 10 мая 2018 года», – говорится в сообщении пресс-службы МНО.

Сообщается, что в настоящее время принимаются меры по возвращению средств, которые были незаконно перечислены на счета местного ФК.