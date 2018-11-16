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  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ВВП Монголии в третьем квартале 2018 года вырос на 6,4%

CA-NEWS (MNG) - ВВП Монголии в третьем квартале 2018 года вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает национальный статистический комитет страны.

По словам специалистов, на данный показатель напрямую повлияли рост добавленной стоимости в секторе услуг на 7%, увеличение доли добавленной стоимости от оптовой и розничной торговли на 6,5% и повышение чистых налогов на продукцию на 22,9%.

Эксперты Центрального банка Монголии полагают, что экономика страны вырастет на 5-8,5% в 2019 году.

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