ВВП Монголии в третьем квартале 2018 года вырос на 6,4%

CA-NEWS (MNG) - ВВП Монголии в третьем квартале 2018 года вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает национальный статистический комитет страны.

По словам специалистов, на данный показатель напрямую повлияли рост добавленной стоимости в секторе услуг на 7%, увеличение доли добавленной стоимости от оптовой и розничной торговли на 6,5% и повышение чистых налогов на продукцию на 22,9%.

Эксперты Центрального банка Монголии полагают, что экономика страны вырастет на 5-8,5% в 2019 году.