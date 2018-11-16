Казахстан и Узбекистан подписали 16 соглашений, в том числе о взаимном признании виз

CA-NEWS (KZ) - Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о взаимном признании виз. Документ подписан в рамках прошедшего в Шымкенте межрегионального форума под председательством первых заместителей премьер-министра РК Аскара Мамина и РУз Ачилбая Раматова.

Как сообщает пресс-служба главы правительства РК, выступивший на пленарном заседании форума А.Мамин отметил, что 2018 год стал успешным в практическом сближении двух народов по культурному и торгово-экономическому направлениям. По его словам, за текущий год проведено большое количество мероприятий, которые послужат дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Взаимная торговля между государствами характеризуется положительной динамикой. Товарооборот за 9 месяцев 2018 года составил более $2 млрд, что более чем на 40% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

«По итогам 2018 года, согласно прогнозам, объем взаимной торговли составит $3 млрд. С учетом большого потенциала для дальнейшего увеличения объема торговли главы государств поставили задачу по достижению товарооборота до $5 млрд к 2020 году», - напомнил вице-премьер.

А.Мамин и А.Раматов осмотрели пункты пропусков «Жибек жолы» и «Яллама» на границе Казахстана и Узбекистана. В ходе осмотра была отмечена необходимость модернизации инфраструктуры пограничных пунктов перехода с использованием цифровых технологий, ускоренной реконструкции действующих пунктов пропуска, проработки вопросов по открытию двух новых пунктов пропуска, а также строительства автовокзала.

Вице-премьеры отметили, что важнейшим направлением сотрудничества между двумя странами должны стать промышленность, строительство, транспорт, транзит, туризм и др.

По словам А.Раматова, партнерские отношения между двумя странами имеют прочную основу и долгосрочную перспективу. В настоящее время в Узбекистане функционируют 260 предприятий с участием казахстанского капитала в различных секторах экономики. Проведение года Узбекистана в Казахстане станет отправной точкой наращивания сотрудничества во всех сферах.

По итогам форума руководители регионов двух стран подписали 16 документов в сфере реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики.

Подписаны соглашения о взаимном признании визовых режимов странами Шелкового пути, создании совместного предприятия между АО «KTZ Express» и Научно-производственным центром «Узавтотранстехника». Также между АО «КазТрансГаз» и АО «Узтрансгаз» подписано соглашение на транспортировку природного газа через территорию Узбекистана.

Позже главы делегаций посетили выставочный комплекс «Корме», в котором была представлена продукция двух стран сферы промышленности, автопрома, химической, текстильной промышленности, деревообработки и др.