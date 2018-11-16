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  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В двух казахстанских вузах открыли магазины честности

CA-NEWS (KZ) - В Академии государственного управления при президенте Казахстана и Казахском государственном юридическом университете им.М.Нарикбаева открылись магазины честности (Integrity shop).

По данным Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции, подобный механизм на протяжении десятка лет успешно используется в скандинавских странах: студент набирает товары на нужную ему сумму, которую и оставляет в специальном ящике, заменяющем привычные кассовые аппараты.

«Внедрение подобных магазинов направлен на воспитание положительных моральных качеств у молодежи, в том числе внутренней добропорядочности и честности. Эти факторы напрямую влияют на выработку «иммунитета к коррупции». Наш посыл – постепенно создавать атмосферу доверия в обществе и дать студенческой молодежи возможность идентифицировать себя как хорошего честного человека. Оправдать доверие незнакомого лица, в данном случае владельца магазина, должно стать нормой для поведения современной молодежи. Создавая магазины честности, мы даем «триггеры», которые позволяют человеку на деле подтверждать свою честность», - отмечает ведомство.

16 ноября открытие подобного проекта планируется в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби в Алматы.

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