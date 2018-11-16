КНДР предложила создать авиамаршрут в Южную Корею

CA-NEWS (CA) - Представители КНДР и Южной Кореи 16 ноября провели встречу, где обсудили двустороннее сотрудничество в сфере авиационного сектора, передает агентство Yonhap со ссылкой на министерство транспорта Республики Корея.

В ходе встречи представители КНДР предложили создать маршрут для перелетов между Северной и Южной Кореей.

«Наша сторона предложила продолжить обсуждение посредством последующих переговоров с участием авиационных администраций», — ответил Сеул.

Предложенные маршруты должны пройти над Желтым или Японским морем.