КНДР предложила создать авиамаршрут в Южную Корею
- Азия и мир, политика
- 15:06, 16 ноября 2018
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CA-NEWS (CA) - Представители КНДР и Южной Кореи 16 ноября провели встречу, где обсудили двустороннее сотрудничество в сфере авиационного сектора, передает агентство Yonhap со ссылкой на министерство транспорта Республики Корея.
В ходе встречи представители КНДР предложили создать маршрут для перелетов между Северной и Южной Кореей.
«Наша сторона предложила продолжить обсуждение посредством последующих переговоров с участием авиационных администраций», — ответил Сеул.
Предложенные маршруты должны пройти над Желтым или Японским морем.
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