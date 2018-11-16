«Мы лжем людям и у нас имеется сильная цензура», — журналистка телеканала «Узбекистан 24»

CA-NEWS (UZ) - Корреспондент телеканала «Узбекистан 24» Мавжуда Мирзаева в интервью Kun.uz высказала своё мнение о деятельности телевизионного канала.

«Телеканал «Узбекистан 24» должен работать оперативно и быстро, но на самом деле это не так. Вот вам простой пример, Ташкентский городской хокимият начал широкомасштабный проект с инвесторами. Согласно проекту, инвесторам, которые выиграли проекты и утвердили свои бизнес планы, торжественно должны были вручить разрешительные документы на земли. Я хотела подготовить материал по данному мероприятию, но руководство спросило у меня письмо столичного хокимията. «У вас есть запрос столичного хокимията» сказали мне. Теперь подумайте сами, я что должна позвонить в хокимият и сказать им, чтобы они отправили мне письмо. Я должна сказать «Мы хотим осветить ваше мероприятие, отправьте нам письмо». Разве это нормально? Даже если я принесу письмо, то его должны утвердить несколько человек в администрации. Пока это все произойдет, мероприятие уже подойдет к концу», - сказала она.

«Мы работаем по старой системе, ничего невозможно изменить. Президент требует, чтобы мы работали быстро и оперативно, но подготовленные материалы проверяют несколько человек. Если эти проверяющие чем-то заняты, то материалы теряют актуальность. Мы говорим о свободе слова, но цензура все еще есть. Я несколько раз подготовила различные проекты, но это никого не заинтересовало», - сказала Мавжуда Мирзаева.

«Мы готовим интервью с многими инвесторами, но мы меняем контекст. Например, если инвестор говорит, что «он сталкивается с проблемами, и они решаются», то мы переводим «я восхищен проводимыми реформами в Узбекистане». Разве это не ложь? Вы думаете, что люди это не знают? Люди следят за интернетом и другими ресурсами. Они знают, что мы врем и насмехаются над каналом», - подчеркнула корреспондент.

«После таких признаний, смогу ли я там продолжить свою работу? Я не боюсь если меня уволят. Я найду новую работу. Моя совесть не позволяет больше врать и работать в старой системе», - заключила журналистка.