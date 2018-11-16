Президенты Узбекистана и Кыргызстана провели телефонные переговоры

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 16 ноября, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщило УзА.



В начале беседы глава Узбекистана поздравил кыргызского коллегу с днём рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Стороны отметили наметившуюся в последнее время устойчивую позитивную тенденцию в укреплении тёплых уз братства, отношений многовековой дружбы и добрососедства между двумя странами.

В ходе беседы рассмотрены перспективы углубления партнёрства, наращивания объёмов взаимной торговли, усиления кооперации в промышленности, энергетике, сфере транспорта и сельском хозяйстве.

Стороны выступили за полное раскрытие большого потенциала межрегионального сотрудничества.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Президент Кыргызстана выразил главе государства искреннюю признательность за тёплые поздравления и пожелания.