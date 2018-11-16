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  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В каждом регионе Узбекистана откроют президентские школы

CA-NEWS (UZ) - В каждом регионе страны будут организованы президентские школы. Об этом Шавкат Мирзиёев сообщил на проходящей в городе Нукусе встрече, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы поставили перед собой приоритетную задачу вывести нашу страну на новый уровень развития, для чего нам необходимы кадры нового поколения. С целью воспитания таких кадров мы планируем организовать в каждом регионе нашей страны по одной школе нового типа - Президентские школы», сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства предложил начать эту работу с Каракалпакстана, города Нукуса. Собравшиеся горячо поддержали предложение. Президент дал соответствующие поручения ответственным лицам.

Отмечалось, что в следующем году в Каракалпакстане будет построено 7 школ на 2,4 тысячи мест, последовательно будет продолжена работа в системах дошкольного образования и здравоохранения.

Во встрече принимают участие члены Жокаргы Кенеса и Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы городов и районов, руководители секторов. Через видеоконференцсвязь за встречей наблюдают представители широкой общественности городов и районов.

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