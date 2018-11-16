Вакансия: Нужен контент-редактор для Центрально-Азиатской новостной службы (CA-News)

CA-NEWS (KG) - Хотите узнать больше об экономической, политической и культурной жизни стран Центральной Азии? Быть все время в курсе событий региона и получать информацию из первых уст и самому принимать участие в составлении материалов?

Тогда мы вас ждем!

Информационное агентство АКИpress набирает сотрудников для Центрально-Азиатской новостной службы (CA-News) на полный рабочий день.

Что нужно:

- возраст: 20-25 лет;

- законченное высшее образование по любой специальности;

- знание английского и других языков приветствуется;

- грамотность, инициативность, коммуникабельность, ответственность, высокая мотивация, работоспособность.

Обязательное условие: Просим также написать мотивационное письмо, почему вы хотите стать частью команды информационного агентства. Без такого письма мы просто не будем вас рассматривать.

Как с нами связаться:

Резюме и мотивационное письмо присылать по электронной почте — canews@asia.com

Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.