Вакансия: Нужен контент-редактор для Центрально-Азиатской новостной службы (CA-News)

- Кыргызстан, общество
- 15:37, 16 ноября 2018
- Просмотров: 591
CA-NEWS (KG) - Хотите узнать больше об экономической, политической и культурной жизни стран Центральной Азии? Быть все время в курсе событий региона и получать информацию из первых уст и самому принимать участие в составлении материалов?
Тогда мы вас ждем!
Информационное агентство АКИpress набирает сотрудников для Центрально-Азиатской новостной службы (CA-News) на полный рабочий день.
Что нужно:
- возраст: 20-25 лет;
- законченное высшее образование по любой специальности;
- знание английского и других языков приветствуется;
- грамотность, инициативность, коммуникабельность, ответственность, высокая мотивация, работоспособность.
Обязательное условие: Просим также написать мотивационное письмо, почему вы хотите стать частью команды информационного агентства. Без такого письма мы просто не будем вас рассматривать.
Как с нами связаться:
Резюме и мотивационное письмо присылать по электронной почте — canews@asia.com
Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.