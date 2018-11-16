В Узбекистане учрежден нагрудный знак «За вклад в развитие гражданского общества»

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане учрежден нагрудный знак «За вклад в развитие гражданского общества». Его будут вручать в торжественной обстановке накануне 8 декабря – Дня Конституции. Награжденные будут получать единовременное денежное вознаграждение в размере 4 минимальных размеров заработной платы (МРЗП), сообщает "Норма".



В настоящее время 1 МРЗП в республике равен примерно $25.

Нагрудным знаком «За вклад в развитие гражданского общества» будут награждаться представители ННО и других институтов гражданского общества, а также инициативные граждане. Награда будет вручаться за:

активное участие в осуществляемых во всех сферах общества реформах;

достойный вклад в работу по формированию и развитию в стране свободного гражданского общества;

защиту прав и законных интересов человека, демократических ценностей;

повышение политической культуры и правового сознания населения;

укрепление отношений социального партнерства среди негосударственных некоммерческих организаций.

Нагрудным знаком также могут награждаться лица, не являющиеся гражданами Узбекистана.

Предложения по награждению нагрудным знаком рассматриваются местными представительными органами и вносятся в Консультативный совет ежегодно до 15 ноября.