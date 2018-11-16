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  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Арабская авиакомпания открывает маршрут Шымкент–Дубаи

CA-NEWS (KZ) - Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов «Fly Dubai» с 29 декабря планирует открытие нового рейса в Шымкент из Дубаи.

По данным Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, рейсы по маршруту Шымкент–Дубаи–Шымкент будут выполняться 2 раза в неделю по вторникам и субботам на воздушном судне типа Боинг-737.

Кроме этого, для удобства пассажиров и удовлетворения спроса в туристический сезон и в предпраздничные периоды авиакомпания весной 2019 года планирует увеличение количества рейсов с 4 до 5 раз в неделю по маршруту Астана–Дубаи–Астана.

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