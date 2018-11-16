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  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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КНДР заявила об испытаниях нового высокотехнологичного оружия

CA-NEWS (CA) - В Северной Корее 16 ноября прошли испытания нового высокотехнологичного тактического оружия, передает Deutsche Welle.

За испытаниями наблюдал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. Новая военная разработка должна "значительно увеличить боевую мощь" армии КНДР, говорится в статье. В то же время никаких деталей о типе и характеристиках этого оружия агентство не сообщило. Утверждается, что испытания прошли успешно.

После прекращения северокорейских ракетных и ядерных испытаний отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном начали постепенно налаживаться. С апреля прошли уже три межкорейских саммита на высшем уровне. В ноябре КНДР и Южная Корея приступили к демонтажу части своих пограничных постов.

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