В Петербурге будут судить мигрантку из Узбекистана за продажу собственного ребенка
- Узбекистан, происшествия
- 17:03, 16 ноября 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Петербурге утверждено обвинение против гражданки Узбекистана 1990 года рождения, продавшей своего ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Установлено, что женщина родила ребенка 7 сентября. Из-за материальных трудностей она решила его продать. Об этом стало известно правоохранительным органам.
У парадной дома 12 на улице Кораблестроителей мигрантка передала младенца женщине, выступающей в роли покупателя в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Сумма «сделки» составляла 280 тыс. рублей (более $4тыс). После этого мать задержали.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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