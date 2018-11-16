В Петербурге будут судить мигрантку из Узбекистана за продажу собственного ребенка

CA-NEWS (UZ) - В Петербурге утверждено обвинение против гражданки Узбекистана 1990 года рождения, продавшей своего ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Установлено, что женщина родила ребенка 7 сентября. Из-за материальных трудностей она решила его продать. Об этом стало известно правоохранительным органам.

У парадной дома 12 на улице Кораблестроителей мигрантка передала младенца женщине, выступающей в роли покупателя в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Сумма «сделки» составляла 280 тыс. рублей (более $4тыс). После этого мать задержали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.