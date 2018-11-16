РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Петербурге будут судить мигрантку из Узбекистана за продажу собственного ребенка

CA-NEWS (UZ) - В Петербурге утверждено обвинение против гражданки Узбекистана 1990 года рождения, продавшей своего ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Установлено, что женщина родила ребенка 7 сентября. Из-за материальных трудностей она решила его продать. Об этом стало известно правоохранительным органам.

У парадной дома 12 на улице Кораблестроителей мигрантка передала младенца женщине, выступающей в роли покупателя в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Сумма «сделки» составляла 280 тыс. рублей (более $4тыс). После этого мать задержали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

print
  • В исторических городах Узбекистана планируют открыть магазины Duty Free
  • Ювелирные украшения на $30 тыс., ввезенные в Казахстан контрабандой, обращены в доход государства
  • Казахстан поддержал резолюцию Совбеза ООН о снятии санкций в отношении Эритреи
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×