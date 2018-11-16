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  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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По ТВ Таджикистана началась прямая трансляция с церемонии пуска первой очереди Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Сегодня, 16 ноября, в 15 часов по местному времени по всем государственным телевизионным каналам Таджикистана началась прямая трансляция с торжественной церемонии пуска первой очереди Рогунской ГЭС.

Трансляция этого исторического для таджикского народа события ведется на трех языках – таджикском, русском и английском, сообщает Авеста.

Как ранее сообщалось, в церемонии пуска первой очереди Рогунской ГЭС примет участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который, с нажатием пусковой кнопки даст старт работе первого агрегата ГЭС.

По прибытию на стройплощадку гидростанции президент примет участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ЛЭП 500 кВ Душанбе-Оби Гарм и КРУЭ (Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией).

Затем в машинном зале Эмомали Рахмон примет участие в церемонии пуска первой очереди Рогунской ГЭС.

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