В честь пуска Рогунской ГЭС в Душанбе состоится 5-минутный фейерверк

CA-NEWS (TJ) - В честь пуска первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции, который состоится сегодня, 16 ноября, в субботу 17 ноября в городах и районах республики пройдут различные праздничные мероприятия.

По данным министерства культуры Таджикистана, 17 ноября в Государственном учреждении «Наврузгох» города Душанбе состоится театрализованное представление, посвящённое сдаче в эксплуатацию первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции.

После завершения театрализованного представления состоится 5-минутный праздничный фейерверк в течение 5 минут.

По данным пресс-службы мэрии города Душанбе, на театрализованном представлении мастера искусств выступят с лучшими песнями, посвящёнными Родине, независимости, единству и другим национальным ценностям.

Кроме того, 17 ноября во всех парках культуры и отдыха будут организованы массовые гуляния и культурные программы для жителей и гостей столицы.