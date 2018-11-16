В честь пуска Рогунской ГЭС в Душанбе состоится 5-минутный фейерверк

- Таджикистан, общество
- 17:20, 16 ноября 2018
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CA-NEWS (TJ) - В честь пуска первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции, который состоится сегодня, 16 ноября, в субботу 17 ноября в городах и районах республики пройдут различные праздничные мероприятия.
По данным министерства культуры Таджикистана, 17 ноября в Государственном учреждении «Наврузгох» города Душанбе состоится театрализованное представление, посвящённое сдаче в эксплуатацию первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции.
После завершения театрализованного представления состоится 5-минутный праздничный фейерверк в течение 5 минут.
По данным пресс-службы мэрии города Душанбе, на театрализованном представлении мастера искусств выступят с лучшими песнями, посвящёнными Родине, независимости, единству и другим национальным ценностям.
Кроме того, 17 ноября во всех парках культуры и отдыха будут организованы массовые гуляния и культурные программы для жителей и гостей столицы.