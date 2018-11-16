Китай намерен активизировать сотрудничество с Монголией и Индией в сфере обороны

CA-NEWS (MNG) - 15 ноября в Пекине государственный советник и министр национальной обороны КНР Вэй Фэнхэ (Wei Fenghe) встретился с государственным секретарем министерства обороны Монголии Халзанхуу Батбилэгом и министром обороны Индии Санджаем Митрой, сообщает ARD.



Батбилэг ответил, что Монголия надеется на плодотворное сотрудничество с КНР по различным вопросам, в том числе по поддержанию мира и предотвращению стихийных бедствий, развивая в то же время свое военное сотрудничество.

Во время встречи с Митрой Вэй отметил, что у Китая и Индии гораздо больше общих интересов, чем разногласий, подчеркнув, что обеим странам следует наращивать военный обмен, улучшать взаимное доверие в области безопасности и надлежащим образом управлять и контролировать любые разногласия.

Отношения с Китаем являются важными для Индии, сказал Митра, который выразил надежду на их дальнейшее развитие, в том числе и в военной сфере.