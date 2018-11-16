Умерла жена первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева

CA-NEWS (CA) - 16 ноября на 80-м году жизни скончалась супруга первого президента Татарастана Минтимера Шаймиева Сакина Шаймиева, сообщил ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы президента РТ Эдуард Хайруллин.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокое соболезнование в связи с кончиной Сакины Шаймиевой.

Сакина Шаймиева родилась 23 августа 1939 года в Казани.

В 2007 году в свет вышла книга Сакины Шаймиевой «В тени Минтимера», которая вызвала огромный интерес читателей. Тираж разошелся быстро, и с тех пор в издательство поступали многочисленные просьбы от читателей о переиздании книги. В апреле 2016 года «Татарское книжное издательство» выпустило новое, дополненное издание.

Минтимер и Сакина Шаймиевы поженились в 1961 году, прожив в браке 57 лет. Шаймиев был президентом Татарстана с 1991 по 2010 год, после этого занял пост государственного советника республики. Супруга первого президента Татарстана не была публичным человеком, во втором издании книги Сакина Шаймиева написала, что ей «по-прежнему очень уютно жить в тени Минтимера» и что она «очень счастливая женщина».