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  16 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев и Путин обсудили предстоящую встречу в Санкт-Петербурге
Предыстория: Индонезия рассчитывает на скорое заключение соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба Акорды, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.

Лидеры также рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе ход подготовки к предстоящему заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, назначенного на 6 декабря.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

На сайте Кремля отмечается, что В.Путин проинформировал Н.Назарбаева о своих контактах в ходе Восточноазиатского саммита в Сингапуре 13-15 ноября 2018 года.

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