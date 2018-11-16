Назарбаев и Путин обсудили предстоящую встречу в Санкт-Петербурге

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба Акорды, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.

Лидеры также рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе ход подготовки к предстоящему заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, назначенного на 6 декабря.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

На сайте Кремля отмечается, что В.Путин проинформировал Н.Назарбаева о своих контактах в ходе Восточноазиатского саммита в Сингапуре 13-15 ноября 2018 года.