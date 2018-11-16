В Астане казахстанским спортсменам, завоевавшим медали на Юношеской олимпиаде, вручили премии - от $3 тыс. до $10 тыс.

CA-NEWS (KZ) - В Астане 16 ноября состоялась торжественная церемония чествования чемпионов и призеров III летних Юношеских Олимпийских игр в Аргентине. Участие в церемонии приняли президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев и министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает НОК.

Согласно постановлению правительства РК, чемпионам и призерам вручили премиальные выплаты за высокие достижения на юношеских Олимпийских играх-2018 в размере $10 тыс. – «золото», $5 тыс. – «серебро» и $3 тыс. – «бронза». Также премии получили тренеры отличившихся спортсменов.

«Вы уже имели опыт выступлений на международных турнирах, на чемпионатах Азии, но впервые участвовали на таких крупных комплексных соревнованиях, как юношеские Олимпийские игры. Это огромный опыт и то, что вы смогли объединиться, поддерживали друг друга, достигли больших высот, это самый главный результат. Вы стали единой командой», - сказал в своем выступлении Т.Кулибаев.

Отмечается, что впервые в истории участия на Юношеских Олимпиадах казахстанские атлеты завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые награды, кроме того, серебряную и бронзовую медали в составе международных команд.

Чемпионами Игр стали Бекарыс Садуакас (дзюдо), Диас Бахраддин (гребля на байдарке), Глеб Брусенский и Евгений Федоров (велоспорт), Айбек Оралбай (бокс). Серебряные медали завоевали Дамир Тойбай (бокс), Талгат Шайкен (бокс) и Маргарита Гриценко (дзюдо). Бронзовые награды на счету Надежды Рябец (бокс), Стеллы Сухановой (гребля на байдарке) и Абилмансур Батыргали (карате). В составе международных смешанных команд «серебро» завоевала Роза Абитова (художественная гимнастика) и «бронзу» Бекарыс Садуакас.

В столицу Аргентины отправились 58 спортсменов от Казахстана, представивших на мировой арене 23 вида спорта.