В Таджикистане запустили первый агрегат Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 16 ноября состоялся запуск первого агрегата Рогунской ГЭС. На церемонию были приглашены представители зарубежных государств как вице-премьер Афганистана, министр Узбекистана и замминистра энергетики России, в частности стран-участниц проекта CASA-1000, международных организаций, дипломаты и журналисты более 30 ведущих СМИ стран, сообщает «Азия-Плюс».

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Запустил работу первого агрегата станции президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В настоящее время на стройплощадке Рогунской ГЭС идет концерт мастеров искусств Таджикистана.

Агрегат N6 – а именно он будет запущен первым - несколько дней прошел тестовый режим. "Объем воды в водохранилище в настоящее время составляет 214 млн. кубометров и его достаточно для пуска первого агрегата ГЭС",- сообщили ранее специалисты гидроузла журналистам, передает Радио Озоди.

Рогунская ГЭС состоит из 6 агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 мВт. В июле этого года специалистами ЧАО "Днепр-Спецгидроэнергомонтаж" при участии шеф инженеров ГП завод "Электротяжмаш" и руководства станции, был перенесен и смонтирован на штатное место ротор гидрогенератора №6С. Ротор, весом в 850 тонн, собирался в тяжелейших условиях совмещения монтажных и строительных, буровзрывных работ подземного машинного зала.

Запуск второго агрегата Рогунской ГЭС состоится в апреле 2019 года.

Рогунская ГЭС мощностью 3600 мегаватт (свыше 17 млрд. кВт/ч) станет крупнейшей гидроэлектростанцией в центральноазиатском регионе

В сентябре прошлого года правительство Таджикистана разместило на международных рынках евробонды, за счет чего было привлечено $500 млн.

По данным Нацбанка Таджикистана 38% облигаций приобрели инвесторы из США, 24% - из Великобритании, 35% - из стран Европейского союза и небольшую часть 3% - из Азии. Процент доходности купонов по облигациям составляет до 7,125% годовых. Гособлигации Таджикистана по типу инвесторов были проданы управляющим фондам (85%), хедж фондам (9%), банкам и другим финансовым организациям (6%). Сообщается, что порядка $310 млн. от этих средств уже были освоены при достройке Рогуна.

В честь пуска первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции, который состоится 16 ноября, в субботу 17 ноября в городах и районах республики пройдут различные праздничные мероприятия.

По данным министерства культуры Таджикистана, 17 ноября в Государственном учреждении «Наврузгох» города Душанбе состоится театрализованное представление, посвящённое сдаче в эксплуатацию первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции.

После завершения театрализованного представления состоится 5-минутный праздничный фейерверк.