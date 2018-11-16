«Караван мигрантов» достиг границы США

CA-NEWS (CA) - Первые несколько сотен участников каравана мигрантов из стран Центральной Америки добрались в четверг до города Тихуана на границе Мексики и США. Некоторые из них пришли сюда сами, с рюкзаками на плечах, другие приехали на автобусах, предоставленных благотворительными организациями и местными властями, передает Euronews.

Уже сегодня, 16 ноября, как ожидается, в город прибудет и весь караван – около 5,5 тысяч человек. Кто-то из них намерен официально обратиться за убежищем в США на пропускных пунктах, но большинство заявляют, что будут стремиться пересечь границу нелегально. Перед ними стоит непростая задача, поскольку по указу американского президента Дональда Трампа здесь находятся тысячи военных, которые должны не допустить прорыва нелегалов.

Между тем, в самой Мексике растёт недовольство наплывом мигрантов. Сотни жителей Тихуаны провели акцию протеста вблизи их лагеря, выкрикивали антииммигрантские лозунги и даже кидали в них камни.

Большинство мигрантов присоединились к каравану, спасаясь от нищеты и разгула преступности в своих странах.