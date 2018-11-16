В Москве вновь задержан банкир из Казахстана Жомарт Ертаев, его лишили статуса беженца

CA-NEWS (KZ) - 15 ноября казахского банкира Жомарта Ертаева повторно задержали в Москве. Экс-советнику председателя правления «Банк RBK» грозит арест. Его задержали по запросу Казахстана, передает РИА Новости.

В компании «Алма Групп», которой руководит Ертаев, сообщили, что бизнесмена лишили статуса беженца.

Российская прокуратура требует заключить Ертаева под стражу, но мера пресечения для дальнейшей выдачи казахстанским властям станет известна позднее, уточняет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пресс-секретарь Пресненского районного суда Алексей Черников заявил, что материал в отношении Ертаева «только что привезли» и решение, принимать ли его к производству, пока не принято.

Жомарт Ертаев был советником руководства АО "Банк RBK". В Казахстане его подозревают в крупном мошенничестве.

Предполагается, что он лоббировал получение банком кредита в сумме 80 миллионов долларов для подставного ТОО, на средства которого были приобретены акции "Алма-ТВ". Руководителем "Алма-ТВ" позже стал Ертаев.

В Россию Жомарт Ертаев уехал в 2014 году. 8 мая 2018 года Ертаев был задержан в Москве правоохранительными органами РФ по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РК. Прокуратура настаивала на помещении Ертаева в СИЗО на 40 суток с последующей экстрадицией его в Казахстан.

Однако 11 мая Пресненский районный суд г. Москвы отказал прокуратуре в этом требовании, заключив задержанного под домашний арест с контролем перемещения посредством электронного браслета.

Сам Ертаев, уже подавший документы на получение гражданства и политического убежища в РФ, назвал дело против него не только попыткой рейдерского захвата одной из крупнейших в стране телекоммуникационной компании АО «АлмаТел Казахстан» с брендом «Алма-ТВ», но и политическим преследованием со стороны казахских национал-патриотов.