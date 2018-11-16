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  17 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане прошел салют в честь запуска Рогунской ГЭС
Предыстория: В Таджикистане запустили первый агрегат Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 16 ноября состоялся запуск первого агрегата Рогунской ГЭС. Запустил работу первого агрегата станции президент Эмомали Рахмон.

После запуска Рогунской ГЭС на стройплощадке прошёл концерт мастеров искусств и состоялся 5-минутный праздничный фейерверк.

17 ноября в городах и районах республики пройдут различные праздничные мероприятия.

По данным министерства культуры Таджикистана, 17 ноября в Государственном учреждении «Наврузгох» города Душанбе состоится театрализованное представление, посвящённое сдаче в эксплуатацию первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции.

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