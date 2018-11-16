В Таджикистане прошел салют в честь запуска Рогунской ГЭС
- Таджикистан, общество
- 23:23, 16 ноября 2018
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CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 16 ноября состоялся запуск первого агрегата Рогунской ГЭС. Запустил работу первого агрегата станции президент Эмомали Рахмон.
После запуска Рогунской ГЭС на стройплощадке прошёл концерт мастеров искусств и состоялся 5-минутный праздничный фейерверк.
17 ноября в городах и районах республики пройдут различные праздничные мероприятия.
По данным министерства культуры Таджикистана, 17 ноября в Государственном учреждении «Наврузгох» города Душанбе состоится театрализованное представление, посвящённое сдаче в эксплуатацию первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции.
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