В Таджикистане прошел салют в честь запуска Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 16 ноября состоялся запуск первого агрегата Рогунской ГЭС. Запустил работу первого агрегата станции президент Эмомали Рахмон.

После запуска Рогунской ГЭС на стройплощадке прошёл концерт мастеров искусств и состоялся 5-минутный праздничный фейерверк.

17 ноября в городах и районах республики пройдут различные праздничные мероприятия.

По данным министерства культуры Таджикистана, 17 ноября в Государственном учреждении «Наврузгох» города Душанбе состоится театрализованное представление, посвящённое сдаче в эксплуатацию первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции.